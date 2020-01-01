Метроном - это устройство, которое производит регулярные повторяющиеся звуки в устойчивом темпе, обозначенные количеством ударов в минуту (или BPM). Это устройство имеет множество применений для музыкантов, а также является важной частью музыкального оборудования для студентов и профессионалов. Большинство метрономов производят звук щелчка “тик-так-тик-так”, который легко услышать во время игры на музыкальном инструменте. Некоторые люди хотят найти “гитарный” или “фортепианный” метроном, но это одно и то же, так как они выполняют одну и ту же функцию, и могут быть использованы при игре на любом инструменте, будь то гитара, фортепиано, ударные, кларнет, или что-нибудь еще. Метрономы предоставляют несколько функций:
- Производят устойчивый удар, так что музыканты могут развить сильное чувство темпа.
- Позволяют узнать, если мы при игре делаем замедления или ускорения.
- Определяют точный темп, так как композиторы часто указывают, что они хотят, чтобы их музыка была сыграна в определенном темпе.
- Помогают увеличить разнообразие методов практики.
Вы можете использовать метроном не только если вы музыкант, но также и для:
- разучивания танцевальных движений
- делая утреннюю зарядку
- для практики быстрого чтения, читая некоторое число абзацев за один удар
- сосредоточения во время медитации
Виды метрономов
- Механический
- Механический метроном – это коробочка с маятником, и ползунком для настройки темпа. В отличие от электронных аналогов он не требует батареек, а движение маятника легко видеть боковым зрением.
- Электронный
- Электронный метроном – это небольшое устройство с дисплеем и кнопками. Компактный размер делают его привлекательным для использования, но маленький динамик может быть плохо слышно, поэтому многие модели имеют вход для наушников или даже выполнены в форме наушника.
- Программный
- Программный метроном – это приложение, которое можно установить, и обычно имеет вид, имитирующий электронный или механический девайс. Существует большое количество приложений для различных операционных систем и устройств, таких как мобильный телефон.
- Веб-метроном
- Веб-метроном – это веб-приложение, то есть приложение, которое работает в веб-браузере как часть веб-сайта. Это означает, что не требуется скачивания, установки и настройки. Использование звука на веб-сайтах стало доступно с появлением новых технологий.
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