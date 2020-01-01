Темп уд/мин



Метроном - это устройство, которое производит регулярные повторяющиеся звуки в устойчивом темпе, обозначенные количеством ударов в минуту (или BPM). Это устройство имеет множество применений для музыкантов, а также является важной частью музыкального оборудования для студентов и профессионалов. Большинство метрономов производят звук щелчка “тик-так-тик-так”, который легко услышать во время игры на музыкальном инструменте. Некоторые люди хотят найти “гитарный” или “фортепианный” метроном, но это одно и то же, так как они выполняют одну и ту же функцию, и могут быть использованы при игре на любом инструменте, будь то гитара, фортепиано, ударные, кларнет, или что-нибудь еще. Метрономы предоставляют несколько функций:

Производят устойчивый удар, так что музыканты могут развить сильное чувство темпа.

Позволяют узнать, если мы при игре делаем замедления или ускорения.

Определяют точный темп, так как композиторы часто указывают, что они хотят, чтобы их музыка была сыграна в определенном темпе.

Помогают увеличить разнообразие методов практики.

Вы можете использовать метроном не только если вы музыкант, но также и для:

разучивания танцевальных движений

делая утреннюю зарядку

для практики быстрого чтения, читая некоторое число абзацев за один удар

сосредоточения во время медитации

Виды метрономов

Механический Механический метроном – это коробочка с маятником, и ползунком для настройки темпа. В отличие от электронных аналогов он не требует батареек, а движение маятника легко видеть боковым зрением. Электронный Электронный метроном – это небольшое устройство с дисплеем и кнопками. Компактный размер делают его привлекательным для использования, но маленький динамик может быть плохо слышно, поэтому многие модели имеют вход для наушников или даже выполнены в форме наушника. Программный Программный метроном – это приложение, которое можно установить, и обычно имеет вид, имитирующий электронный или механический девайс. Существует большое количество приложений для различных операционных систем и устройств, таких как мобильный телефон. Веб-метроном Веб-метроном – это веб-приложение, то есть приложение, которое работает в веб-браузере как часть веб-сайта. Это означает, что не требуется скачивания, установки и настройки. Использование звука на веб-сайтах стало доступно с появлением новых технологий.

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